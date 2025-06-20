かさ増しで食べごたえ満点「ねぎとりたれつくねプレート」3品【まる式ダイエット】【画像を見る】3ヶ月でマイナス12kg！まるさんのビフォー＆アフターしっかり食べながら、3カ月で12kgの減量に成功したダイエットインフルエンサーのまるさん。秘訣は、「プレート法の食事」と運動にあります。お皿に、主食、たんぱく質、野菜を、1：1：2の黄金比で盛りつけるだけの「プレート法」は、カロリー計算も、厳しい食事制限も不要なので、