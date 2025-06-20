米大学野球サマーリーグの最高峰として知られるケープ・コッド・ベースボール・リーグ（ＣＣＢＬ）のコートゥイに所属するスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）は１９日（日本時間２０日）、敵地でのチャットハム戦に「４番・ＤＨ」で先発し、四球、投ゴロ、遊飛、空振り三振でＣＣＢＬデビュー戦は３打数無安打だった。チームは２―４で敗れた。チーム合流３日目、背番号はチームで最も大きい５２に決まった佐々木。