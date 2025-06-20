20À¤µªÁ°È¾¡¢¥Ñ¥ê¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³èÌö¤·¤¿²è²È¡¢Æ£ÅÄ»Ì¼£¡Ê1886¡Á1968Ç¯¡Ë¤È¹ñµÈ¹¯Íº¡Ê1889¡Á1953Ç¯¡Ë¡£2¿Í¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÆ£ÅÄ»Ì¼£✕¹ñµÈ¹¯Íº¡§Æó¿Í¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥¢¡½É´Ç¯ÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡×¤¬Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤È¹ñµÈ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿Í¤Î¸òÎ®¤ò¼¨¤¹¿·»ñÎÁ¡¢À¸Á°¤ÎÆùÀ¼¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£ËÜÅ¸¤ÏÆ±´Û¤Î¤ß¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡£Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡ËÅì