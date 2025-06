アニメ映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』より、B’zによる主題歌「The IIIRD Eye」に乗せ、約30年ぶり2Dアニメ劇場版の核心に迫る、初解禁となる重要本編シーンを含んだ映画版MVが解禁された。【動画】B’zの主題歌がクール!『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』映画版MV『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりの2D劇場版アニメーション完全新作となる本作。舞台は、地図に載っていない謎の島。