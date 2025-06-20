サンダー戦でゴールを狙うペーサーズのハリバートン＝インディアナポリス（NBAE・ゲッティ＝共同）【インディアナポリス（米インディアナ州）共同】米プロバスケットボールの年間王者を決めるNBA決勝（7回戦制）第6戦は19日、インディアナ州インディアナポリスで行われ、東カンファレンス覇者でホームのペーサーズが西を制したサンダーに108―91で快勝して対戦成績を3勝3敗とし、決着は22日（日本時間23日）の最終第7戦に持ち込