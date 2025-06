UK.PROJECTのレーベル部門とプロダクション部門による夏のイベント<UKFC on the Road 2025>が8月9日および10日の2日間、東京・Zepp Hanedaにて開催される。2ステージ制で開催される同イベントのタイムテーブルが発表となった。 初日のメインステージ(FRONTIER STAGE)のトリを務めるのは、syrup16g。2日目のメインステージの大トリを[Alexandos]が務めることが明らかになった。<UKFC on the Road 2025>には2日間で総勢21組が出