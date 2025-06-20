元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key)、shuji(Dr)によるyou kiyo shujiは、2024年10月27日の東京・渋谷サイクロンを皮切りに全国8都市全29公演のツアー＜you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 “CONNECT”＞を完走。2025年1月の東京追加公演＜ENCORE SEASON＞と再追加公演＜FINAL SEASON＞を経て、5月18日に東京・渋谷Spotify O-EASTにてJanne Da Arcデビュー25周年イヤーを締め括るライヴ＜you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 “CONNECT”〜