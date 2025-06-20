現地時間の2025年6月18日、イラン最大の仮想通貨取引所である「Nobitex」が大規模なハッキング攻撃を受けました。ブロックチェーン分析会社のEllipticによると、ハッキング攻撃を仕掛けたのはハッカー集団の「Gonjeshke Darande」(Predatory Sparrow)で、同組織はNobitexの管理する仮想通貨ウォレットから9000万ドル(約130億円)以上の仮想通貨を盗み出しているそうです。Iranian crypto exchange Nobitex hacked for over $90 mill