【The Outer Worlds 2 通常版：PS5パッケージ版】 10月30日 発売予定 価格：9,900円 【The Outer Worlds 2 Premium Edition：パッケージ版】 10月25日 発売予定 価格：11,880円 マイクロソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG「The Outer Worlds 2」のパッケージ版を10月25日より順次発売