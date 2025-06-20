〜 2024年「結婚式場業」業績動向調査 〜全国の結婚式場を運営する46社の2024年の業績は、売上高が2,757億円（前年比3.9％増）、最終利益は120億円（同17.6％減）で、増収減益だったことがわかった。コロナ禍の2021年は挙式キャンセルや延期で売上高が急激に落ち込んだが、その後はコロナ禍の収束で2022年から3期連続で増収を果たした。だが、原材料や人件費などのコストが上昇し、価格転嫁が落ち着かず、“利益なき繁忙&