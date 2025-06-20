大阪・道頓堀の戎橋周辺＝2023年大阪・道頓堀のグリコ看板近くの遊歩道「グリ下」に出入りしていた女子高校生に売春させたなどとして、大阪府警は20日までに、売春防止法違反（周旋）などの疑いで、自称自営業木村有亮容疑者（34）＝大阪市＝ら2人を逮捕した。木村容疑者は70人規模の売春グループのリーダーで、ほかに少なくとも130人の少女らを働かせていたとみられる。2人の逮捕容疑は、共謀して昨年6月、当時高校生だった少