GAORA SPORTSは、6月22日に大阪・梅田の茶屋町一帯で行われる「ちゃやまち推しフェスティバル 2025」でプロ野球の北海道日本ハムファイターズと阪神タイガースの応援イベント「GAORA SPORTS presents 推しフェスラッキーセブン！」を開催する。ファイターズガール(C)HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERSTigersGirls(C)阪神タイガース今年で3回目を迎える「ちゃやまち推しフェスティバル」(推しフェス)は、好きなアイドルや俳優、声優、ア