銀一株式会社は、thinkTANKphotoの背負えるローリングバッグ「Walker Pro Rolling Backpack」を6月27日（金）に発売する。 2017年6月発売の「StreetWalker V2.0 Rolling Backpack」をアップデートしたという、カメラ向けの2輪ローリングバッグ。 外装には、1680Dバリスティックナイロン、420Dリップストップナイロン、TPUコーティングを施した840Dナイロンなど、高耐久素材を使用。 リアパネ