大分県立美術館開館10周年を記念した企画展の来場客数が20日、3万人を突破しました。 3万人目の来場者 荒金洋美さん（中央） 県立美術館の開館10周年記念の企画展「LINKS-大分と、世界と」は4月26日から開かれています。20日、3万人目の来場者となったのは別府市の荒金洋美さんです。 セレモニーでは松尾副館長から図録などの記念品が手渡されました。 県立美術館 ◆荒金洋美さん「びっ