9月14日よりWOWOWで放送・配信がスタートする吉岡秀隆主演の『連続ドラマＷ 夜の道標 -ある容疑者を巡る記録-』に、RADWIMPSの野田洋次郎が出演することが決定した。 参考：朝ドラ『エール』で異彩を放つ野田洋次郎作曲家・木枯役はまさに適役？ 本作は、2021年度直木賞にノミネートされた作家・芦沢央が作家生活10周年記念として手がけ、第76回日本推理作家協会賞・長編および連作短編集部門を受賞した