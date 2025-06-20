JR四国は、高松オルネの初年度のテナント売り上げが53億5,700万円となり、目標を達成したことを明らかにしました。 【写真を見る】高松オルネの初年度のテナント売り上げ53億5,700万円目標を達成あなぶきアリーナ香川のイベントなどが好影響【香川】 昨年3月20日にオープンした高松駅の駅ビル、高松オルネです。JR四国によりますと、昨年度1年間のテナント売上高は53億5,700万円で、目標の52億7,600万円を上回り