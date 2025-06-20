20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円安の3万8420円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値3万8445.57円に対しては25.57円安。出来高は1万6341枚となっている。 TOPIX先物期近は2782.5ポイントと前日比9ポイント安、現物終値比1.35ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38420