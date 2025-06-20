◆米大リーグドジャース―パドレス（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日（日本時間２０日）、山本由伸投手（２６）が先発した本拠地・パドレス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う３回２死一塁の２打席目は、１３打席ぶりの安打となる右前安打を放った。パドレスの先発はライアン・バーガード投手（２５）。今季メジャーデビューした