カグリオーンのメジャー初本塁打に「インクレディブルだ！」【MLB】ロイヤルズ 4ー1 レンジャーズ（日本時間20日・テキサス）まさかの打球に衝撃が走った。ロイヤルズのジャック・カグリオーン外野手が19日（日本時間20日）、敵地でのレンジャーズ戦でメジャー1号を含む1試合2発の活躍を見せた。「6番・右翼」で出場すると、2点リードの2回に高めのボール球を捉えた。出場14試合目でメジャー初本塁打を右中間のスタンドへ。打