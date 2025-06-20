◇女子ゴルフツアー全米女子プロ選手権第1日（2025年6月19日米テキサス州フィールズ・ランチ・イースト＝6604ヤード、パー72）メジャー第3戦が開幕し、ツアー2勝の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が4バーディー、2ボギーの2アンダー70で回り、首位と2打差の3位につけた。メジャー初優勝、77年大会の樋口久子以来日本勢48年ぶりの全米女子プロ制覇に向けて好発進した。竹田は「前半は風が吹いた中、うまくパーセー