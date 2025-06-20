第1ラウンド、1番でティーショットを放つ竹田麗央＝フィールズ・ランチ・イースト（共同）【フリスコ（米テキサス州）共同】女子ゴルフのメジャー第3戦、全米女子プロ選手権は19日、テキサス州フリスコのフィールズ・ランチ・イースト（パー72）で第1ラウンドが行われ、竹田麗央が70をマークし、トップと2打差の3位につけた。71だった岩井千怜と西村優菜が7位。西郷真央と山下美夢有は73で26位、渋野日向子と勝みなみは74で40