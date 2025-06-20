アジア株米国がイランに2週間の猶予、イランは協議に応じるのか香港株は4日ぶりに反発 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 23392.56（+154.82+0.67%） 中国上海総合指数 3365.94（+3.83+0.11%） 台湾加権指数 21838.13（-165.37-0.75%） 韓国総合株価指数 3005.95（+28.21+0.95%） 豪ＡＳＸ２００指数 8469.80（-53.89-0.63%） アジア株はまちまち。 米当局者らが「今週末」「