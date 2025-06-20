◆米大リーグドジャース―パドレス（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１９日（日本時間２０日）、山本由伸投手（２６）が先発した本拠地・パドレス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点初回先頭の１打席目は右飛に倒れ、今季ワーストの１２打席連続無安打となった。パドレスの先発はライアン・バーガード投手（２５）。今季メジャーデビュー