ロックシンガーの矢沢永吉（75）が20日、アリーナツアー「DoIt！YAZAWA2025」の日程を発表した。デビュー50周年を記念した同ツアーは、11月14日の北海道立総合体育センター公演を皮切りに国内6都市で13公演を行う。北海道公演後は福岡、大阪、名古屋で各2日間、東京では3日間開催され、千秋楽は12月20日の神奈川・ぴあアリーナMM公演となる。アリーナツアー「DoIt！YAZAWA2025」の日程は以下の通り11月14、15日:北海