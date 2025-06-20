【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■矢沢永吉アリーナツアー『Do It！YAZAWA 2025』は6都市13公演開催！ 矢沢永吉が、アリーナツアー『Do It！YAZAWA 2025』の日程を発表した。 ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉。本アリーナツアーは、11月8日・9日の東京ドーム2days公演に続き、国内6都市13公演行われる。 日程は11月14日の札幌を皮切りに福岡、大阪、名古屋、東