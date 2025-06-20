アニバーサリーは、“Sweet Pink Collection”をテーマとした35周年記念イベントを2025年7月18日(金)から7月24日(木)まで期間限定にて開催します。 アニバーサリー「Sweet Pink Collection」  アニバーサリーは、“Sweet Pink Collection”をテーマとした35周年記念イベントを2025年7月18日(金)から7月24日(木)まで期間限定にて開催。 ■35周年記念 生ケーキ【ひと口で、ときめく。ピンクが主役のご褒美ケーキ