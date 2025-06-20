フランス発のホテルブランド「メルキュール東京日比谷」が提供するアフタヌーンティーと、グローバルオンライン旅行サービスプロバイダー「Trip.com」がコラボレーション！初夏の味覚をふんだんに取り入れたアフタヌーンティー「World Summer Trip Afternoon Tea」が期間限定で提供されています☆ メルキュール東京日比谷×Trip.com「ラ・セヌ」World Summer Trip Afternoon Tea 料金：一人7,000円（税込）提供