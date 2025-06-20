［上海２０日ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）は２０日、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を予想通り据え置いた。１年物は３．０％、５年物は３．５％にそれぞれ維持した。ロイターが市場参加者２０人を対象に今週実施した調査では、全員が１年物と５年物の据え置きを予想していた。人民銀は先月、ＬＰＲを昨年１０月以来初めて引き下げた。一方、国有銀行は預金金利を一斉に引