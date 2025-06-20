福島支援など、好感度の高いグループに“何が”旧ジャニーズ事務所の中でも特に好感度の高い男に衝撃の情報が飛び込んできた。日本テレビは、『TOKIO』国分太一（50）が『ザ！ 鉄腕！ DASH!!』から降板することを６月20日に発表するという。TOKIOは1994年『LOVE YOU ONLY』でCDデビューしオリコン１位を獲得。旧ジャニーズでは珍しい、メンバー自身が楽器演奏・作詞作曲を手掛けるバンドスタイルで人気を博した。国分はキーボード