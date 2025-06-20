“深海版『ゼロ・グラビティ』”とも言える海洋サバイバル・スリラー『Last Breath（原題）』が、『ラスト・ブレス』の邦題で9月26日より日本公開される。全米では今年2月に公開され、興行収入ランキングで『キャプテン・アメリカブレイブ・ニュー・ワールド』に次ぐ第2位のヒットを記録。注目のダークホースとして話題を集めている。【動画】息ができない…手に汗握る水中スリラーの予告編“地球上で最も危険を伴う職業”の