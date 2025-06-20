薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に、熱中症警戒アラートが発表されました。 20日も鹿児島県内各地は、気温が30度以上の真夏日にまで上昇する見込みです。 各地の予想最高気温は、鹿屋市で34度、鹿児島市で33度、奄美市名瀬で32度、阿久根市、枕崎市、種子島、沖永良部島で31度です。 環境省と気象庁は、20日、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。 熱中症への警戒が必要です。