6月17日に「脱走」のプロモーションで来日を果たし、日本最速プレミア上映に加え、舞台挨拶といったイベントを行ったイ・ジェフンとク・ギョファン。会場には大勢のファンが詰め掛け、その人気の高さが改めて証明された。特に、今年7月に41歳を迎えるとは思えないほど若々しいビジュアルを誇るジェフンの人気ぶりは衰え知らず。法で裁けない