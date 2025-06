マネジメント/レーベル「BMSG」のCEOを務めるラッパーのSKY-HIが20日、今年リリース予定のアルバム『Succese Is The Best Revenge』に向けたシングル第5弾「At The Last」を6月27日にリリースすることを発表した。【写真】『THE LAST PIECE』への想いを語るSKY-HI同楽曲は、BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲に決定。国内