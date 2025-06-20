³ÑÅÄ¤Î·òÆ®¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤ÏÃíÊ¸¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£(C)Getty Images¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬¸«¤»¤¿¡È²þÁ±¡É¤ËÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µî¤ë3·î27Æü¤ËÅÅ·âÅª¤Ê·Á¤Ç¶ÛµÞ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¡£°Ê¹ß¤Ï8Àï¤òÀï¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë4¡£¸½ÃÏ»þ´Ö6·î16Æü¤Ë·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¥Ê¥ÀGP¡ÊF1Âè10ÀïÌÜ¡Ë¤Ç¤â¡¢Í½Áª¤ÎFP3¤Ç¼õ¤±¤¿10¥°¥ê¥Ã¥É¹ß³Ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥í