È¢º¬±ØÅÁ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡Ê´ØÅì³ØÏ¢¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢Âè£±£°£²²óÂç²ñ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤«¤éÍ½Áª²ñ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¡ÊÅÐÏ¿£±£¶¿Í¡Ë¤ÎÊÔÀ®ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ò£±¡ÓÁ°²ó¤Þ¤ÇÍ½Áª²ñÍîÁª¹»¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¸Ä¿Í½ç°Ì¤Î¾å°Ì£±£¶¿Í¡Ê³Æ¹»£±¿Í¡Ë¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè£±£°£²²óÂç²ñ¤«¤é¥Á¡¼¥àÏÈ£±£°¿Í¤È¸Ä¿ÍÏÈ£¶¿Í¤ÇÊÔÀ®¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥àÏÈ¤ÏÍ½Áª²ñ¤ÎÍî