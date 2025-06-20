11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë´Ü¤Ò¤í¤·¼ç±é±Ç²è¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤Ë¹õÅç·ëºÚ¡¢ºØÆ£¹©¡¢¥Ô¥¨ー¥ëÂí¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢MEGUMI¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢±§ºêÎµÆ¸¡¢ºûÌî¹â»Ë¡¢ÄÇÌ¾µËÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤È2¼ï¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¼ç±é±Ç²è¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤Ë½Ð±éÈø¾åâÃ½¨±é¤¸¤ë¾¯Ç¯¤Î12Ç¯¸å¤Î»Ñ¤Ë ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ÇÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿