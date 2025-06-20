¡þ¸òÎ®Àï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹6¡½1ÃæÆü¡Ê2025Ç¯6·î19Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÅÄÅè¤¬¡ÈËâµå¡É¤ÇÃæÆüÂÇÀþ¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¤·¤¿¡£2¡½0¤Î½é²ó2»à¡¢²¬ÎÓ¤Ø¤Î2µåÌÜ¤Ë¤Û¤ÜÌµ²óÅ¾¤Ç³°³Ñ¤ËÄÀ¤à103¥­¥í¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤âº´Æ£¤ò96¥­¥í¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤ÇÃæÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´ËµÞ¼«ºß¤ÎÅêµå¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¡£4¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤°¤é¤¤¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤ó¤Ê¤Ë°­¤¯¤Ê¤¤¡£¼ã·î¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì