¤¢¤È£²¿Í¤Ç²÷µóÃ£À®¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î°Î¶È¤òÆ¨¤·¤¿¡££¹²ó°ì»à¤«¤éÂç¾ë¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¿°¤ò¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£¹²ó£±£²£²µå¡¢£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Î´°Åê¤Çº£µ¨£µ¾¡ÌÜ¡£¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÌö¿Ê¤¹¤ë?ËÌ¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ?¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ËÌ»³¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é£±£µ£°¥­¥í¶¯¤ÎÄ¾µå¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤Æµð¿ÍÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡££¶²ó¤Þ¤Ç£±