µð¿Í¤¬£±£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¼Ú¶âÀ¸³è¤ØÆÍÆþ¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦ËÌ»³¤ËºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òµö¤¹¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££·²óÆó»à¤«¤éÀô¸ý¤¬Áª¤ó¤À»Íµå¤¬¡¢¥Á¡¼¥à½é½ÐÎÝ¡££¹²ó°ì»à¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÂç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬±¦Íã¤Ø£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤³¤½ÁË»ß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤Î°ÂÂÇ¤Ï¤³¤Î°ìÈ¯¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ÕÃÏ¤ò¸«¤»