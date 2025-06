今月17日までに、女子日本代表DFの清水梨紗が自身の誕生日をInstagramで報告。15日で29歳となった清水は、旅行中と見られる写真と共に以下のようにコメントした。「I turned 29 today!! Thank you for all the birthday messages」(今日で29歳になりました!すべての誕生日メッセージに感謝します) この投稿をInstagramで見る 清水梨紗/Risa Shimizu(@risa_shimizu_2)がシェアした投稿投稿された3枚の