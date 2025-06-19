¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¹­Åç2¡½16¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸òÎ®Àï¤Î°ÂÂÇ¿ô¤Ï24¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÆü¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ¡¢¹­Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£½é²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÂÇ¤Á¡¢ÀèÀ©¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤â1»à¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨18ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¸òÎ®Àï¤ÎÂÇÎ¨¤Ï4³ä2Ê¬9ÎÒ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¡£¤¿¤À¡¢¸òÎ®Àï¤Î