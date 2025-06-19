¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¹­Åç2¡½16¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¸òÎ®ÀïÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·ª¸¶ÎÍÌð¤Î°ìÈ¯¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¹­Åç¤ËÂç¾¡¤·¤Æ2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Ãù¶â¤âºÆ¤Óº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö6¡×¤È¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¹­ÅçÀèÈ¯¤Î¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤«¤é½é²ó¤Ë°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£2°ÂÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢·ª¸¶¤¬±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÀèÀ©¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£Â³¤¯Îæ°æÇî´õ¤¬º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¤Î4¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿