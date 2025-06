MAN WITH A MISSIONが、最新ライブ映像作品『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』を7月29日の“肉の日”に、Blu-ray/DVDで発売することが決定した。 <Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜>は、2025年2月の宮城・セキスイハイムアリーナ公演を皮切りに全国9都市12公演行われた中から3月23日開催のKアリーナ横浜公演2日目の模様を