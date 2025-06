「Gemini」に動画ファイルを直接アップロードできるようになりました。無料版ユーザーでも利用可能で、AIに動画を分析してもらうなどの使い方ができます。Gemini app rolling out video upload and analysishttps://9to5google.com/2025/06/17/gemini-app-video-upload/Google Gemini can now see, hear, and understand your video clipshttps://www.androidpolice.com/google-gemini-can-now-see-hear-understand-video-clips/動