Â³ÊÔ¤Î±Ç²è¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò½÷Í¥¤Î¼ò°æ¼ãºÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Î¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Çµ­Ç°»£±Æ¤¹¤ë¼ò°æ¼ãºÚ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à_sakai99¤è¤ê)µÜÆ£´±¶åÏº¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤äÝ¯°ææÆ¤Ê¤É¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥­¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×(TBS¡¢2002Ç¯)¡£Æ±ºîÉÊ¤Ë¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í?¥â¡¼»Ò?Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¶ä²Ï¡×¤ÎÁ°¤Ç»£