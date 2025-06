MLB・ヤンキースのブーン監督が日本時間19日、試合前に行われたチャリティーイベントでカラオケを熱唱しました。球団の公式Xが投稿した写真には、子供たちと交流する選手団の様子が。がんや血液疾患と闘う子供たちに向けた球団恒例のチャリティーイベント「HOPE Week(Helping Others Persevere & Excel)」が、この日のエンゼルス戦の前に行われました。イベントではブーン監督がマイリー・サイラスの「Party In The U.S.A.」を