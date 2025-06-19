´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ê°Ê²¼¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Î¿·¼ÒÄ¹¤ËÀµ¼°·èÄê¤·¤¿²¬¹¨¹¬»á¡Ê56¡Ë¤¬19Æü¡¢Æ±¶É¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¤ÎÀìÌ³¤À¤Ã¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹¤¬4·î¤ËÂàÇ¤¡£Ê¡°æÀ¡Ïº²ñÄ¹¤¬¼ÒÄ¹¤ò·óÌ³¤·¤¿¡£Àè·î19Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÏÊ¡°æ»á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢²¬¼èÄùÌò¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¡¢²ñÄ¹¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¤ÎÈøÃ«ËÒÉ×¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤Î³ô¼çÁí²ñ¡¢¼èÄùÌò²ñ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤·¡¢Î¾»á¤¬²ñ¸«¤ËÎóÀÊ¤·¤¿¡£²¬¿·¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥Õ