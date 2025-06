MicrosoftとOpenAIはここ数週間にわたり、OpenAIがIPOを行った場合の条件について協議を行っていますが、なかなか合意には遠い状態です。経済紙のFinancial Timesは、Microsoftが交渉から撤退する準備に入っていると報じています。Microsoft prepared to walk away from high-stakes OpenAI talkshttps://www.ft.com/content/072e90fe-1c8c-415c-8024-5996b1ebb3cbMicrosoft prepared to abandon high-stakes talks with OpenAI, F