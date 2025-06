オジー・オズボーンの最後のライブパフォーマンスとなるイベント『Back to the Beginning』が、現地時間7月5日、英バーミンガムのヴィラ・パークで開催される。ブラック・サバスのオリジナル・ラインナップが20年ぶりに再集結するほか、メタリカ、ガンズ・アンド・ローゼズ、スレイヤー、パンテラなど、世界的なヘヴィメタルバンドが多数出演する。【動画】『Back to the Beginning』配信決定の告知映像チケットが即完売となる