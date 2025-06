パスワードに代わる新たな認証方法「パスキー」を、Facebookが採用することがわかりました。まずはAndroidとiOSデバイス向けに展開される予定です。Introducing Passkeys on Facebook for an Easier Sign-Inhttps://about.fb.com/news/2025/06/introducing-passkeys-facebook-easier-sign-in/パスキーはデバイス上で指紋認証や顔認証、PIN認証などを実施することでアクセスを認める認証方式です。Facebookは「近日中」にスマートフ